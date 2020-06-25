Мы уже недавно писали о проблемах реформы пенсионной системы РФ, которая никак не может настроиться на стабильное функционирование. И вот новое подтверждение тому, что она продолжает работать в пожарном порядке. Как утверждает РБК, федеральный бюджет на 2021-ый резко увеличит дотации Пенсионному фонду (ПФР), примерно на 1 трлн рублей. В итоге в следующем году почти 21% всех расходов бюджета будет направлено в ПФР по сравнению с 18% в 2019-ом. Доля трансфертов в ближайшие год-два составит более 40% в общих доходах Фонда.

Что означает это в переводе с языка чисел на общепонятный язык?

Это означает, что ни одна из пенсионных реформ, которые мы подробно разбирали, не достигла своих целей. Бюджет ПФР по-прежнему критически зависит от текущих перечислений в него госдотаций, что происходит с 2005 года. Напомним, что наряду с «общим» федеральным бюджетом, в России существует ещё три бюджета того же уровня — обязательного медицинского страхования, социального страхования и Пенсионного фонда. В теории каждый из них должен быть самодостаточным и формироваться за счет соответствующих налогов и выплат. Однако в случае с ПФР такого не происходит, за счет существующих механизмов наладить исполнение своих обязательств не получается. Недаром в 2013 году было принято решение перекинуть накопительные деньги россиян в распределительную систему, после чего на реформе был поставлен, по сути, крест.

Таким образом, действующая модель обрекает ПФР на постоянные займы у федерального бюджета и продление солидарной схемы пенсионного обеспечения, от которой правительство вроде бы желает уйти уже почти 20 лет. Даже внезапное решение 2018 года о резком повышении возраста выхода на пенсию не спасло, как видим, положение. После начала нынешнего кризиса, порождённого пандемией коронавируса, ситуация ухудшилась дополнительно. От государства потребовались новые чрезвычайные выплаты, проходящие через Пенсионный фонд, как, например, по 10 тысяч на ребёнка до 16 лет, тогда как отчисления в ПФР уменьшились.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В итоге в складывающейся ситуации ПФР выступает в роли передаточного финансового механизма, работающего с федеральными деньгами, а не самостоятельного игрока, определяющего правила. На Пенсионный фонд и так навешано немало функций, не связанных напрямую с выплатой пенсий. Теперь же число оперативных и срочных заданий только выросло в связи с COVID-19.

Капитальная причина нынешнего межеумочного положения — принципиальная нерешённость вопроса — в каком направлении будет развиваться пенсионная система России? Очевидно, что желаемая властями модель самостоятельного откладывания гражданами сбережений на старость, при которой бюджет будет оказывать лишь страховочное содействие, провалилась. Ответственности за это никто не понёс — ни Зурабов, ни его преемники по социальному блоку правительства. Инвестиционные деньги у людей были конфискованы и направлены на выплаты текущих пенсий.

Теперь властям РФ необходимо принять твёрдое решение — либо состоится возвращение к пенсионному обеспечению, подобное тому, которое существовало в СССР — за счёт солидарных выплат ныне работающих или доходов от нефтегазового сектора (например, из Фонда национального благосостояния), либо все-таки реформа 2002 года («зурабовская») будет продолжена, и НПФ опять займутся в полном объёме тем, для чего они и были предназначены.

В противном случае сохранится нынешняя непонятная ситуация, когда провозглашается одно, а в реальности получается совсем другое. Формально накопительные схемы существуют, но они не работают, как не работают и страховые схемы, и всё время требуется подпитка из федерального бюджета, причём после некоторого спада до 36% в 2020 году в доли доходов ПФР она может возрасти до почти 43%. Пока у государства есть средства, позволяющие тянуть этот воз, ничего принципиально не меняя и откладывая на завтра решение наболевшего вопроса. Однако с каждым годом цена окончательного решения становится всё больше, а последствия могут оказаться значительно острее, чем если не откладывать выбор пенсионной модели в долгий ящик. Однако из-за политических соображений, видимо, правительство не торопится выносить своей вердикт.