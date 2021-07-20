По месту работы: предложен новый вариант покупки жилья

Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотечные кредиты своим сотрудникам. Купленное жильё будет оставаться в залоге у работодателя. Предполагается, что компании отчасти возьмут на себя роль банков, что в свою очередь усилит конкуренцию на ипотечном рынке. По мнению экспертов, ничего новаторского в этой идее нет. Предложение призвано узаконить уже существующую практику, дав нанимателям больше возможностей для удержания ценных кадров.

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями, — заявил глава риелторской сети Ильдар Хусаинов.

По его словам, компаниям нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами.

Предполагается, что в случае увольнения сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю. При этом важно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или иным работодателем.

Новый вариант ипотеки должен сделать приобретение жилья более доступным для россиян. Дополнительные средства от бизнеса увеличат конкуренцию на ипотечном рынке, считают риелторы. Ставку по кредитам будут назначать сами компании, а значит, она может быть дифференцированной и зависеть непосредственно от самого сотрудника, как вариант — от качества и эффективности его работы.

В правительстве сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства, после чего было направлено в Минфин на проработку по существу. Сейчас оно находится на рассмотрении в ведомстве.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор экономических наук Никита Кричевский напоминает, что многие компании, включая бюджетные учреждения, уже лет двадцать выдают долгосрочные беспроцентные кредиты (вариант — субсидии) на покупку жилья. Причём, по условиям договоров, после фиксированного количества лет работы обязательства погашаются автоматически. При этом дополнительные расходы предприятие берёт на себя. Напомним, сумма долга по беспроцентному займу облагается налогом, так как, согласно Налоговому кодексу РФ, заём под 0% считается материальной выгодой.

Есть множество других схем. Например, приобретение жилья для работников и передача его в собственность после опять же фиксированного периода работы в компании с уплатой НДФЛ за работника или без неё. Да мало ли. С другой стороны, каждый должен заниматься своим делом: одни торговать семечками, другие — выдавать кредиты, — написал Кричевский в своём Telegram-канале .

По мнению экономиста, для снижения ипотечных ставок риелторы могли бы предложить в качестве беспроцентного рефинансирования использовать средства Фонда национального благосостояния. К примеру, для работников образования, здравоохранения, науки или для семей с детьми.

По словам директора по стратегическим коммуникациям «Рокет Хьюманс» Дмитрия Дригайло, предложение риелторов призвано узаконить практику, существующую и сегодня.

Нескольким моим знакомым работодатели ссуживали по несколько миллионов рублей на покупку квартиры, либо никак это не оформляя, либо оформляя как долговую расписку частного лица. Как правило, такие ссуды беспроцентные. Да, деньги не выдаются первому встречному, напротив, мы говорим о сотрудниках, которые полностью лояльны компании, работают не первый год и приносят прибыль-выгоду. Речь чаще всего идёт не о полной необходимой сумме для приобретения жилья, а о недостающих 30–50%, и не о квартирах премиум- или бизнес-класса, и, конечно, не о центре Москвы или Петербурга. То есть суммы таких ссуд исчисляются одним-тремя миллионами рублей. Дмитрий Дригайло директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Хьюманс» директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Хьюманс»

Подобную «бонус-схему» нередко используют в транснациональных корпорациях. Работодатель гораздо лучше банка знает профиль своего «клиента», он сам платит ему зарплату и может применять различные меры нетарифного регулирования, рассуждает Дригайло. В этом смысле предоставление компаниям официальной возможности оформить ипотечный «зарплатный» кредит он называет «хорошей опцией». Это не только инструмент повышения лояльности, но и своего рода «привязка» работника к компании на два-три года. Более долговременные кредиты-ссуды уже несут существенный риск для «кредитора».

Сотруднику может надоесть работать именно на этого работодателя, а для последнего, напротив, работа именно этого сотрудника перестанет являться ценностью, — объясняет эксперт.

Идея в самом деле не нова, соглашается преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева. Раньше работодатель мог предложить своему работнику недвижимость (квартиру, землю) безвозмездно, позднее — в рассрочку без уплаты процентов, напоминает она. По словам эксперта, обращаться за ипотечным кредитом к работодателю сотруднику стоит только при наличии гарантии, что он будет работать в этой организации продолжительный срок, ведь средний срок ипотеки составляет 10–15 лет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из факторов, сдерживающих оформление ипотеки — угроза потерять работу, то есть стабильный заработок, что особенно актуально в период пандемии. Если сотрудник получит гарантию стабильности своего дохода, то он активнее будет оформлять ипотечные договоры. Однако возникает ряд вопросов: как будет осуществляться погашение платежей в период нетрудоспособности, отпуску по уходу за ребёнком или при увольнении такого заёмщика. Также возникают сложности с унификацией договоров по предоставлению ипотеки коммерческими организациями. Елена Егорычева преподаватель экономического факультета РУДН преподаватель экономического факультета РУДН

Для самих компаний это безусловный плюс, продолжает Егорычева. С одной стороны, они получают возможность мотивировать сотрудников лучше работать, с другой — привлекать высококвалифицированных специалистов и расширять виды экономической деятельности.

А вот для банковского сектора предложение риелторов несёт определённую угрозу. На фоне падения спроса на недвижимость отток потенциальных ипотечных заёмщиков может привести к снижению рентабельность кредитных организаций, резюмирует эксперт.