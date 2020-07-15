Песков считает атаки на «Северный поток – 2» недобросовестной конкуренцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозу возможных санкций со стороны США по проекту «Северный поток — 2» их попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

По мнению Пескова угроза санкциями — это продолжение линии на введение различных рестрикций и оказание грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и российские компании.

Это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям, — цитирует Пескова «РИА Новости».

Накануне Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».

В частности, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что попытки США сорвать «Северный поток» могут закончиться для них плачевно. Член комитета по энергетике считает, что Америке непозволительно диктовать свои условия России и странам ЕС. Политик уверен, что США нужно научиться решать все вопросы за столом переговоров, а не навязывать свои интересы другим странам.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Евросоюз заинтересован в том, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2», идущий по дну Балтийского моря в Германию, был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство.