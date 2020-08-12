Уже в 2020 году часть российских пенсионеров ожидает повышение пенсий более чем на 5600 рублей в месяц. Об этом NEWS.ru сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Изменение коснётся прежде всего людей, возраст которых достиг почтенных 80-ти лет. Эксперты полагают, что другие категории пенсионеров после этой новости могут решить, что их откровенно обделили.

Для того чтобы пенсия стала больше, по достижении 80 лет гражданин не должен подавать никакие заявления в ПФР. Прибавка будет начислена «автоматом», а выплачивать её начнут уже со следующего месяца после дня рождения.

При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 года фиксированная выплата была проиндексирована и составит 5686,25 рублей, — проинформировали в пресс-службе ПФР.

Дополнительно 80-летние россияне смогут оформить и компенсационную выплату по уходу в размере 1,2 тысячи рублей. Подтверждать его необходимость также не потребуется. Выплата будет назначена человеку, осуществляющему такой уход, при условии, что он трудоспособен, не работает и не получает пенсию.

Вместе с тем, исполнительный директор Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) Алексей Денисов в беседе с NEWS.ru отметил, что «повышение поддерживают, но, при этом хотелось бы, чтобы пенсия повышалась для более широкого круга пенсионеров, а не только для тех, кому исполнилось 80 лет».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, ПФР продлил и ряд мер, введённых с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки. До конца августа ведомство продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам при запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты, отметили в ПФР.

Для подачи заявления о назначении пенсии можно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда и портале госуслуг. Доля таких обращений сегодня достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно, — сказали в Фонде.

В ПФР также напомнили, что с 1 марта до 1 октября нынешнего года продолжает действовать временный порядок оформления инвалидности. По нему вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Она автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столь точечное повышение пенсий является кризисной мерой, призванной поддержать продолжительность жизни возрастных пенсионеров, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. В целом ПФР обладает возможностями пойти на такой шаг, мера не окажется чрезмерно затратной для ведомства, отмечает эксперт.

Избирательность в выплате пенсий и фактическое введение дифференцированной шкалы в зависимости от возраста вызывают много вопросов. Например, по какому принципу была выбрана именно эта возрастная планка и нет ли необходимости применять другие критерии? Ведь другие категории пенсионеров могут посчитать себя обделёнными. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Очевидно, отмечает специалист, что возможности ПФР расширяются после увеличения пенсионного возраста. Возникают вопросы оправданности решения о повышении и распределения излишков, добавляет Миронюк.