Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов, поскольку это приведёт к росту цен на билеты, а число рейсов упадёт. Письмо в Минтранс опубликовано на официальном сайте АЭВТ.

Ассоциация, в которую входят несколько десятков различных компаний, считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полёте, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной.

Сохранение данного ограничения приведёт к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях, где используются воздушные суда малой пассажировместимости. АЭВТ предлагает на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотреть вопрос об отмене рекомендации Роспотребнадзора по ограничению посадочных мест в салоне воздушных судов, — сказано в документе.

Напомним, что Роспотребнадзор в начале недели опубликовал методические рекомендации, согласно которым при продаже билетов авиакомпаниям следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники авиарынка тут же забеспокоились, что данная мера вызовет резкое подорожание билетов после снятия карантина. Помимо того, в ней якобы нет необходимости, так как современные самолёты, дескать, оборудованы мощнейшими системами фильтрации воздуха, которые почти исключают угрозу заражения во время полёта, убеждены авиапредприниматели. Однако вряд ли это так. Достаточно вспомнить, что в феврале-марте многие пассажиры самолётов подхватывали инфекцию именно в тесном салоне. Во всяком случае, именно об этом писали и говорили многие специалисты.

Но с этим может поспорить глава Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко.

Было бы полезно должностным лицам Роспотребнадзора, во-первых, посмотреть диаграмму перемещения воздуха в салоне самолётов разного класса. При наличии активного носителя коронавируса на передних сидениях без средств защиты рассадка «через кресло» не поможет. Во-вторых, к перечню мер выявления носителей вируса перед посадкой в самолёт я предлагаю добавить требования по добросовестности их проведения. Сергей Демиденко генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ)

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова и эксперт авиаотрасли Александр Тимофеев выход в этой ситуации видит только один: тестирование пассажиров в предпосадочное время. Хотя, по его мнению, надо учитывать направление перелётов. Если пассажир летит из «чистого» региона в другой такой же «без заразы», то можно и без тестов. А стоимость процедуры, считает он, можно включить в стоимость билета или необходимое условие полёта.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По словам специалиста, в настоящее время весь авиабизнес можно разделить на зарабатывающих на земле (аэропорты, логистика, ремонт и обслуживание) и в воздухе (собственно сами «рабочие» авиалайнеры).

Все друг от друга сильно зависимы. Теми, кто не пострадал, можно считать только бизнес-джеты. Сейчас многие авиаперевозчики переключились на перевозку вместо пассажиров грузов, что опять же создало высокую конкуренцию в этом классе. В отличии от «Аэрофлота», другие авиаперевозчики сейчас просели в 3–4 раза. Без помощи им не выжить, а это значит, что их по дешёвке потенциально скупит «Аэрофлот» и тем самым и капитализацию увеличит, и долю на рынке, который и получит, скорее всего, господдержку (по сути на выкуп несчастных). Александр Тимофеев доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова

Те регламенты, которые сейчас разработаны для туротрасли, в принципе могут в усовершенствованном виде применяться и для авиаперевозчиков, рассуждает профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь. Как известно, Ростуризм совместно с Роспотребнадзором предложил проверять у туристов результаты анализов на COVID-19, которые должны быть сданы накануне выезда. Тут возникает вопрос и о стоимости анализов, и о разумности данной меры.

По идее логичнее брать пробы на месте, там, где люди будут проживать. Ведь заранее любую справку можно исправить и сделать нужным образом. Тем более есть ряд тестов, которые позволяют быстро определить статус вируса. Если проверять людей до вылета прямо в аэропорту, то по результатам быстрых тестов все люди с отрицательным результатом могут спокойно лететь. Будет гарантия, что в самолёте никто не заразен. Тем более что салон между рейсами подлежит обязательной антибактериальной обработке, а всё, что раздаётся внутри самолёта, запечатано в одноразовую упаковку. Галина Дехтярь профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела ИОМ РАНХиГС профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела ИОМ РАНХиГС

Так почему бы не предусмотреть возможность такого регламента тестирования, говорит Дехтярь, если учесть, что люди приезжают в аэропорты за 3 часа до вылета и времени будет достаточно? Если включить в стоимость авиабилета стоимость анализа, а его проведение будет лежать на авиаперевозчике, то это возможный выход из положения, подчёркивает специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо добавить, что по различным оценкам, запрос на перевозки в последние дни лишь растёт, а не снижается. А это значит, что при сохранении цены билета на том же уровне и малом количестве пассажиров покупать авиакеросин компаниям становится всё менее выгодно.

К слову, буквально сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта в целях восстановления мобильности населения РФ с использованием воздушного транспорта разработало методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, ФАВТ предложило трёхэтапный план снятия ограничений, введённых в связи с изменяющейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, с разделением требований к пассажирам и экипажу. В настоящее время эти рекомендации направлены в адрес организаций гражданской авиации с целью организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.