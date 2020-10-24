Пандемия обойдётся России в 9% ВВП: столько потратят на поддержку экономики

На поддержку экономики России в 2020–2021 годах будет направлено 9% ВВП. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. В переводе на рубли речь идёт о сумме порядка 10 трлн. Деньги большие, отмечают эксперты, но проблема не в размере, а в том, кому и как эти средства будут выделяться. Одно дело поддерживать предприятия, реально в них нуждающиеся, и совсем другое — решать финансовые проблемы тех, кто оказался ближе к власти.

Пандемия COVID-19 потребовала от властей всех без исключения стран принятия беспрецедентных шагов для поддержки забуксовавшей экономики. Россия не стала исключением.

Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, то это около 9% ВВП, потому что мы перешли от профицитного бюджета к дефицитному, резко снижены доходы бюджета, и всё это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности, — сказал Антон Силуанов в интервью, показанном на телеканале «Россия 24».

Министр также добавил, что из заявленных 9% ВВП 4,5% пойдут на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане по ликвидации последствий коронавирусной инфекции, и на поддержку тех граждан и отраслей, которые нуждаются в государственной помощи.

В прошлом году объём ВВП России составил 110 трлн рублей. В 2020-м сумма будет меньше, тем не менее общую стоимость антикризисной поддержки правительства можно оценить примерно в 10 трлн рублей.

Сумма достаточно большая, но вопрос заключается в деталях — на что пойдут эти деньги, отмечает завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, член-корреспондент РАН Георгий Клейнер.

Государство — это абсолютный игрок, потому что оно не только играет, но и устанавливает правила. Его основная задача — провести водораздел между избыточным и необходимым регулированием в нашей экономике, основанный на научных исследованиях. Современная экономическая наука должна предложить соответствующую модель будущего. Средства поддержки государства, а также цели и методы поддержки должны быть согласованы с этой моделью. Только в этом случае деньги будут истрачены во благо развития страны. Георгий Клейнер завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России» завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России»

Государственную поддержку следует направить на все составляющие экономики — производство, потребление, распределение и обмен, считает эксперт. Особо можно выделить необходимость поддержки производственного спроса, который демонстрирует сейчас наибольший провал. Экономист считает, что для его стимулирования следует ослабить налоговое бремя производителей, то есть направить заявленные правительством средства на покрытие выпадающих доходов государства.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, в свою очередь, отмечает, что так много денег на поддержку экономики просто не нужно. Он исходит из того, что прогнозируемое падение ВВП России в этом году должно составить 4%, а значит, 9% — слишком большая сумма.

Конечно, можно взять деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и их потратить. Но это уже будет инструмент развития, а не поддержания на плаву. Для удержания на плаву денег нужно меньше или вообще не нужно, так как никаких серьёзных угроз для благополучия страны на сегодняшний день не видно. У нас стабильная ситуация в экономике, потребительская активность на довольно высоком уровне, а по многим позициям (автомобили, крупная бытовая техника и т. д.) стремление людей покупать товары и услуги выше, чем в прошлом году. Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

При этом меры поддержки, которые принимались весной этого года, практически не сработали, отмечает специалист. За исключением поддержки семей — пособий по безработице и выплат на детей. Можно предположить, что и в этот раз речь пойдёт о лоббизме отдельных отраслей, которые хотят получить деньги из бюджета, отметил эксперт.

Кому деньги

В начале октября правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики. Он разбит на три этапа и будет считаться достигнутым, если на конец 2021 года уровень безработицы упадет ниже 5%, а ВВП вырастет не менее чем на 3%. Затраты на реализацию плана составляют 6,4 трлн рублей, из которых более 4 трлн уже потрачено, сообщила «Российская газета».

Напомним, что во время весенней волны коронавируса правительство принято два антикризисных пакета мер для поддержки экономики и населения. В тот момент на эти цели предполагалось выделить 2,1 трлн рублей. Меры включали в себя отсрочку по уплате ряда налогов для малого и среднего бизнеса, предоставление предприятиям беспроцентных кредитов на выплату зарплат, отсрочки по погашению кредитов и ряд других шагов. Для населения были увеличены пособия по безработице до размера одного МРОТ — 12 130 рублей в месяц.

На бумаге всё выглядит хорошо, но эксперты ставят под сомнение реальную эффективность и исполнение заявленных мер. Одна из проблем состоит в том, чтобы выделяемые деньги вовремя дошли до адресата, отметил эксперт Объединённого экспертного совета комитета по экономической политике и предпринимательству Нисим Рувинов.

Производства, работающие в непрерывном режиме, в целом продолжают функционировать. Но средний и малый бизнес — от строительства до гостиничного бизнеса — пережил очень большие потери за эти полгода. Причём, по моим сведениям, гостиницам федеральный бюджет в той же Москве, например, так ничего и не компенсировал. Абсурд, но те, у кого по ОКВЭД была записана строка «торговля алкогольными напитками», компенсации так и не дождались. До большинства индивидуальных предпринимателей деньги также не дошли и не дойдут. Нисим Рувинов эксперт Объединённого экспертного совета комитета по экономической политике и предпринимательству эксперт Объединённого экспертного совета комитета по экономической политике и предпринимательству

Заявленная Антоном Силуановым сумма большая, но многие помощь не получат, а дойдёт она до тех, кто так или иначе ближе к власти, сетует эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложения министра финансов касаются стимуляции макроэкономики, но не граждан, отмечает специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

Настоящая помощь — это снижение налогового бремени для населения и заморозка тарифов, например при оплате услуг ЖКХ. Тем не менее любая форма поддержки — это лучше, чем ничего, и заявленная главой Минфина поддержка на 100% реализуема. Хотя любая помощь — это впоследствии возможный рост инфляции и болезненное обеднение населения. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам специалист по производным финансовым инструментам

Антон Силуанов также отметил, что средств ФНБ достаточно, чтобы финансировать расходы бюджета в течение трёх лет при падении цены на нефть до $20 за баррель. По словам министра, в настоящее время объём Фонда национального благосостояния несколько превышает 7% ВВП.

На сегодняшний день нефть марки Brent на мировом рынке торгуется чуть выше $40 за баррель. Что касается российской экспортной марки Urals, Банк России недавно повысил прогноз её средней цены в 2020 году до $41. В 2021-м средняя стоимость сырья ожидается на уровне $45 за баррель.

Текущий уровень цен на нефть не грозит России никакой катастрофой, считает Алексей Зубец. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как вторая волна коронавируса скажется на спросе на нефтепродукты, особенно на автомобильное и авиационное топливо, пояснил эксперт.