Каждый пятый российский предприниматель может прекратить свою деятельность, заявили NEWS.ru в Центре конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ. Ранее стало известно, что предпринимательские доходы россиян в разгар пандемии COVID-19 упали до минимума в этом столетии. Эксперты объясняют происходящее тем, что режим карантина сильнее всего ударил по сферам, где в основном и работают предприниматели — торговля, сфера услуг, недвижимость. Полного восстановления активности там можно ожидать через год-полтора, но дотянуть до конца этого срока способны не все.

Предпринимательская деятельность во втором квартале этого года обеспечила лишь 3,5% от всех доходов россиян. Это самый низкий показатель за последние 20 лет. Для сравнения, в первые три месяца года предприниматели заработали 5,9% от общих доходов населения.

Всего во втором квартале предпринимательская деятельность принесла россиянам около 512 млрд рублей, сообщили в РБК, опираясь на данные Росстата. При этом общий доход составил 14,6 трлн рублей.

Предприниматели чувствуют себя хуже тех, кто получает стабильную зарплату. Доля оплаты труда в общих доходах россиян не снизилась, а, напротив, выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором.

В кризис предпринимательские доходы падают всегда, отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, так было и во время рецессии 2015-2016 годов и в памятных 2008-м и 2009-м.

У предпринимателей нет финансовой подушки безопасности, они не делают инвестиций, живут практически «с колёс» — купил, продал и получил прибыль. Поэтому на них так сильно повлияло падение спроса, ведь основная беда в условиях эпидемии коронавируса — это резкое снижение потребления товаров и услуг. И в первую очередь, упал спрос для небольших предпринимателей — их продукция стала просто не востребована. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Предпринимательские доходы включают: вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, авторские вознаграждения, бонусы директоров, а также доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества. Последняя немаловажная для многих россиян статья доходов в условиях карантина тоже оказалась под угрозой.

Вскоре после введения коронавирусных ограничений возникла целая волна отказов арендаторов от снимаемого жилья, сообщил NEWS.ru вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.

Там, где арендаторы не отказались полностью от снимаемого жилья, они обращались с просьбой снизить плату. Кто-то из сдающих квартиры не уступил, на них и пришлись основные потоки отказов. Другие повели себя более лояльно, ставка арендной платы уменьшилась от 10% до 25%. Как правило, такое снижение согласовывалось на срок от 3 до 6 месяцев. Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов вице-президент Российской гильдии риелторов

В самой острой фазе — апреле и мае спрос на жильё падал как минимум вдвое, но общие потери оценить сложно, отметил эксперт. Худшее позади, хотя объекты по-прежнему освобождаются, причём без явных перспектив на нахождение новых арендаторов. Возможно, это не так серьёзно для населения в целом, но для отдельно взятого пенсионера, который, переехав на дачу и сдавая квартиру, обеспечивает себе приемлемый уровень жизни, это крайне критично. А таких достаточно много, посетовал специалист.

В сложную ситуацию попали также компании малого и среднего бизнеса, чья работа в корне отличается от крупных предприятий, многие из которых обеспечиваются частными и государственными заказами, отметил первый вице-президент общественной организации «Опора России» Павел Сигал. Он обратил внимание, что в числе пострадавших оказались предприятия сферы туризма, салоны красоты, фитнес-центры, непродуктовый ритейл.

Когда возникла пандемия, у заводов и компаний остались контракты, выполнив которые они могли рассчитывать на стабильные выплаты, а значит могли обеспечивать своих работников стабильной зарплатой, платить налоги, арендные и коммунальные платежи. У МСП — такие же пункты расходов, но взаимодействуют они точно с такими же небольшими компаниями. Возникла ситуация неопределённости, и число заказов сократилось, что и отразилось на доходах. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Годик потерпеть

Вся российская экономика во втором квартале потеряла от 9,5 до 10% в годовом выражении. Такую оценку дал Центробанк РФ. В министерстве экономического развития РФ снижение ВВП оценивают в 9,6%. При этом, в мае падение составило 10,7%, а в июне — 6,4%. Проблемы экономики сказались на доходах населения.

В условиях ограничений на экономическую деятельность во втором квартале ожидаемо снизились такие доходные компоненты, как оплата труда, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы, — отмечается в обзоре министерства, который приводит ТАСС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Начиная с марта, правительство приняло ряд мер поддержки отечественной экономики, включая население и бизнес. Общий объём выделяемых средств оценивался в 2,1 трлн рублей. Часть предприятий смогла воспользоваться государственной поддержкой, отмечает Павел Сигал.

Государство предоставило большой пакет мер поддержки — льготные кредиты на выплату зарплаты, налоговые каникулы, отменило проверки контролирующих органов, но нужно было не ждать, пока средства принесут, а самим готовить документы и обращаться за помощью. Большинство категорий предпринимателей попали в число тех, кто мог этими мерами воспользоваться. Тот бизнес, что оформил льготы, перенёс период самоизоляции гораздо проще, как и наёмные работники, получавшие стабильную зарплату, — отметил эксперт.

Впрочем, антикризисная помощь государства в меньшей степени касалась самых малых предприятий и отдельных предпринимателей, отмечает Георгий Остапкович. По его словам, финансовая поддержка распределялась по определённым видам деятельности, и большая часть малого и микробизнеса не попала в эти категории.

Государство хорошо поддержало малый бизнес с точки зрения сохранения рабочих мест — давало под это условие беспроцентные кредиты. Но беспроцентные займы, а также кредитные каникулы — это не амнистия. Любой предприниматель понимал, что пройдёт полгода, и пусть и под ноль процентов, но кредит нужно будет отдавать. А как это сделать, когда нет спроса и падает платёжеспособность населения? Думаю, что порядка 20% мелких предпринимателей в итоге просто уйдут с рынка, — полагает экономист.

Главная надежда предпринимателей — восстановление спроса. Но пока статистика не обещает скорого возвращения клиентов. Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале упали на 8% в годовом выражении. Это самое большое падение в этом столетии. По итогам первого полугодия доходы снизились на 3,7%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус 8% реальных располагаемых доходов за квартал — это примерно 1,2 трлн рублей, которые люди недобрали, поясняет Георгий Остапкович.

Естественно, население стало меньше покупать. Люди поменяли свою потребительскую модель и от активного потребления перешли к сбережению — стали очень избранно подходить к покупке товаров и услуг, — пояснил эксперт.

По его мнению, ожидать восстановления экономики и спроса до уровня 2019 года предпринимателям придётся как минимум год-полтора. Это при благоприятном развитии ситуации, когда эпидемия коронавируса пойдёт на спад, не будет карантина, и люди восстановят свое психологическое равновесие и вновь обратятся к сфере услуг.

Для арендодателей ситуация со спросом может восстановиться в течение полугода, считает Олег Самойлов. По его словам, многое будет зависеть от того, как Россия переживёт осень. Если возникнет вторая волна эпидемии и новые карантинные мероприятия, это станет тяжёлым ударом для всех сегментов рынка недвижимости и арендного тоже, уверен специалист.