Силуанов озвучил условие траты денег из главной «копилки» России

https://static.news.ru/photo/be8ede6c-16d2-11eb-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, в каком случае будут использоваться средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По его словам, на конец 2020 года объём ФНБ составит около 12,5 трлн рублей, из которых 8 трлн являются ликвидной частью.

Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть, — подчеркнул он.

Минфин рассчитывает, отметил Силуанов, что ему не придётся тратить из ФНБ для поддержки экономики страны больше запланированного.

Мы уже говорили, что так называемая копилка, это ФНБ, она для целей страховки от снижения цен на нефть, — пояснил министр.

Он добавил, что ведомство рассчитывает обойтись плановыми решениями, передаёт «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил использовать средства из накопленных резервов для расширения поддержки бедного населения России. Он отметил, что правительство тратит накопления ФНБ слишком осторожно.

К 1 сентября объём Фонда национального благосостояния вырос до 13,2 трлн рублей. В конце 2019 года он составлял 7,8 трлн рублей.