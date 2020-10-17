Определены самые закредитованные регионы России

Наиболее закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, где уровень долговой нагрузки по соотношению долга по кредитам и годовой зарплаты составляет почти 87%. В Москве закредитованность в 2020 годе не превысила 29,6%, говорится в исследовании РИА Новости.
Как
Россияне стали резко наращивать долги по кредитом после отмены режима массовой самоизоляции весной. Кроме этого, именно тогда были снижены ставки по кредитам. Эксперты отметили, что во многом росту закредитованности населения способствует сокращение зарплат.
В апреле прирост зарплат оказался вторым самым худшим за всю историю — всего 2,7%. При этом за последние 10 лет средний прирост находился на уровне в 9,3%.
Таким образом, на фоне продолжающегося роста задолженности перед банками, замедления роста зарплат и снижения реальных доходов населения наблюдается дальнейший рост долговой нагрузки граждан, — говорится в исследовании.
Всего россияне задолжали по кредитам на 1 сентября 19,1 трлн рублей. Расчеты показали, что суммарный долг на одного жителя, таким образом, вырос сразу на 31 тысячу рублей, до 227 тысяч рублей.
Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса.
К 7 октября банки предоставили кредитные каникулы по 159,5 тысячи требований на общую сумму 78,5 млрд рублей.