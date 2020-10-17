Определены самые закредитованные регионы России

https://static.news.ru/photo/65f6def2-11a6-11eb-9079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наиболее закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, где уровень долговой нагрузки по соотношению долга по кредитам и годовой зарплаты составляет почти 87%. В Москве закредитованность в 2020 годе не превысила 29,6%, говорится в исследовании РИА Новости.

Как сообщает агентство, общий объём долгов по кредитам во всех 85 регионах России вырос в сравнении с 2019 годом на 13%. Наиболее закредитованными оказались Калмыкия (86,9%), Тыва (76,2%) и Курганская область (73,4%). Москва же оказалась в противоположной части списка с показателем в 29,6.

Россияне стали резко наращивать долги по кредитом после отмены режима массовой самоизоляции весной. Кроме этого, именно тогда были снижены ставки по кредитам. Эксперты отметили, что во многом росту закредитованности населения способствует сокращение зарплат.

В апреле прирост зарплат оказался вторым самым худшим за всю историю — всего 2,7%. При этом за последние 10 лет средний прирост находился на уровне в 9,3%.

Таким образом, на фоне продолжающегося роста задолженности перед банками, замедления роста зарплат и снижения реальных доходов населения наблюдается дальнейший рост долговой нагрузки граждан, — говорится в исследовании.

Всего россияне задолжали по кредитам на 1 сентября 19,1 трлн рублей. Расчеты показали, что суммарный долг на одного жителя, таким образом, вырос сразу на 31 тысячу рублей, до 227 тысяч рублей.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса.

К 7 октября банки предоставили кредитные каникулы по 159,5 тысячи требований на общую сумму 78,5 млрд рублей.