Оленины и конины в России стало меньше. Одной из причин снижения производства специалисты называют сравнительно большую цену на такое мясо, а следовательно, невысокий спрос. При этом диетологи отмечают его полезные свойства и рекомендуют употреблять в условиях плохой экологической обстановки.

Производство оленины и мяса других представителей семейства оленевых (парного, остывшего, охлаждённого) за последние два года снизилось почти в три раза — с 610 тонн в 2017 году до 237 тонн в 2019-м; мяса и субпродуктов этих же животных в замороженном виде — с 3,3 до 3 тысяч тонн. За последние несколько лет в России также уменьшилось производство конины и мяса других представителей семейства лошадиные: парного, остывшего и охлаждённого — с 825 до 621 тонны; замороженного с 341 до 251 тонны. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Показатели по оленине могли снизиться в связи с тем, что в 2016 году из-за вспышки сибирской язвы на Ямале погибло несколько тысяч голов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. При этом он подчеркнул, что дефицита оленины в стране нет. Более того, Россия экспортирует её в Европу.

На объёмах производства этого вида мяса также могло сказаться снижение спроса из-за сравнительно высокой цены. Килограмм тазобедренной части в одном из интернет-магазинов, к примеру, стоит около тысячи рублей — почти в два раза дороже, чем говядина. Кроме того, оленина является довольно твёрдой, и чтобы правильно её приготовить, требуются определённые знания и умения.

Специалист также подчеркнул, что оленина пользуется популярностью только в регионах, где люди традиционно занимаются разведением этих животных. Это в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия и Чукотка. Однако и там в последнее время у населения происходит смена вкусовых предпочтений.

Стоит отметить, что сегодня высокими темпами растёт потребление мяса птицы и свинины. Прежде всего они являются более доступными в экономическом плане и готовить их легче, чем оленину и конину. Сергей Юшин президент Национальной мясной ассоциации президент Национальной мясной ассоциации

Полезные свойства

Оленина и конина являются диетическими сортами мяса, однако довольно долго усваиваются организмом. По этой причине их не стоит употреблять во время ужина. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова. Включать эти продукты в дневной рацион врач рекомендует три-четыре раза в неделю.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Конина имеет свойство выводить из организма токсины. Специалист рекомендовала употреблять её людям, которые живут в плохих экологических условиях. Этот тип мяса также улучшает кровообращение. Поэтому его часто приобретают мужчины для улучшения потенции. Однако помочь в этом вопросе конина может только в том случае, если человек ведёт здоровый образ жизни, отметила диетолог.

Оленина является экологически чистым и безопасным продуктом за счёт рациона и условий обитания рогатых. В мясе содержится много жирных кислот, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, а также необходимы для роста мышц и хорошего метаболизма. Кроме того, этот продукт имеет свойство очищать кровь и снижать уровень плохого холестерина в организме.

Оленина показана спортсменам. В ней очень высокое содержание белка при низком содержании транс-жиров. В свинине, к примеру, плохого жира, напротив, достаточно много. Он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Светлана Титова диетолог диетолог