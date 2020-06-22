Объём богатства россиян составил 99 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/11bea856-b422-11ea-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общий объём богатства россиян в прошлом году составил 99 трлн рублей или $1,6 трлн по курсу. Это равно 90% ВВП России за прошлый год, говорится в отчёте «Частные состояния в 2020 году. Россия» консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Совокупное богатство — это финансовые активы взрослого населения. Это могут быть личные сбережения, депозиты в банках, облигации, пенсии, акции, страхование жизни, пишет РБК.

Отмечается, что объём совокупного богатства жителей России вырос в 16 раз с конца 1999 года с $0,1 трлн до $1,6 трлн. И это несмотря на то, что страна за последние 12 лет пережила третью экономическую рецессию.

В ближайшие четыре года личные финансовые состояния вырастут либо до $1,9 трлн, либо до $2,2 трлн. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Forbes опубликовал рейтинг стран, в которых за последние 10 лет появилось больше всего людей, личное состояние которых превышает $1 млрд. Россия оказалась на шестой строчке в этом списке.