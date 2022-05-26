«Обычно туда-сюда не гоняют»: экономист о снижении ключевой ставки Экономист Куликова о снижении ключевой ставки: «Обычно туда-сюда не гоняют»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Татьяна Куликова в разговоре с NEWS.ru заявила, что обычно в Центробанке стараются плавно менять ключевую ставку, но в нынешних реалиях решение о ее очередном снижении выглядит логичным. Она напомнила, что за последние месяцы это уже третье понижение ставки.

Обычно, конечно, так не делается. Туда-сюда ставку не гоняют. Прежде чем начать цикл повышения, Центробанк плавно готовит рынки, чтобы все было ожидаемо. Но тогда, на мой взгляд, было правильное решение в феврале, когда Центробанк поднял ставку до 20%, потому что была страшная паника на рынках. До этого заморозили золотовалютные резервы России. Тогда всем казалось, что рубль должен уйти к значениям в районе 150–200. Надо было что-то с этим делать. Остановить валютные торги невозможно, поэтому были приняты такие решения, как стабилизировать курс, — подчеркнула Куликова.

Как отметила экономист, паника на рынках прошла к концу марта, ситуация стабилизировалась и возникли условия для снижения ключевой ставки к более нормальному уровню.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. Доктор экономических наук Денис Домащенко заявил, что укрепление рубля и выcокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегaзового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской бoлезнью».