Ничтожная помощь: избавят ли пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих предложили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Письмо с инициативой было направлено главе Минпромторга России Денису Мантурову (есть в распоряжении NEWS.ru). В ведомстве на момент выхода материала прокомментировать возможность реализации предложения не успели. Некоторые эксперты считают, что единственная нормальная поддержка пенсионеров — это адекватная пенсия, на которую можно жить. Всё остальное — популизм. Правда, некоторые аналитики всё же идею налогового кешбэка поддерживают.

В Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив обратили внимание на то, что расходы на продукты занимают значительную долю бюджета у пенсионеров и малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

Снизить их может освобождение от НДС за эти товары. В частности, предлагается автоматически возвращать налог при оплате картой. При этом отмечается необходимость установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы этим не злоупотребляли.

Сейчас любая поддержка государством социально незащищённых групп граждан будет воспринята с благодарностью, сказал NEWS.ru директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Конечно, возврат 10–20% НДС от размера прожиточного минимума не самая большая сумма, но давайте не будем забывать, что в сегодняшней ситуации даже она может здорово помочь пенсионерам и малоимущим. Мы предлагаем именно такой механизм, а не прямое повышение пенсий и пособий для того, чтобы данные меры принесли пользу. Максим Петунин директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив

Ведь механическое вливание денежной массы в экономику, по его словам, неизбежно повлечёт за собой рост цен, которые сведут на нет все усилия. При этом возврат НДС — это адресная помощь пенсионерам и малоимущим, которая не спровоцирует разгон инфляции, отметил Петунин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем аналитики полагают, что всё же единственная нормальная поддержка пенсионеров — это адекватная пенсия, на которую можно жить. Всё остальное — это только слова.

Популизм, связанный с возможностью противостоять повышению цен на продукты питания, скоро сойдёт на нет. С повышением цен бороться бессмысленно, в нынешних условиях это просто делать не следует. Почему? Потому что выход из всех кризисов лежит через увеличение стоимости продуктов питания, и это мировая практика. Вспомните 2 апреля 1991 года, когда цены на продукты питания увеличились в три раза, да, была шоковая терапия, однако на прилавках стали появляться товары, я это сам помню, но купить было дорого. Олег Филиппов доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС

Сейчас, по его словам, правительство может добиться фиксации цен, тем самым продукты питания начнут постепенно исчезать с прилавков магазинов, что было начиная с 60-х годов и привело к полномасштабному кризису в конце 80-х.

Как правильно сказал президент России: «Сейчас в стране наблюдается падение доходов населения...», так вот и надо бороться с причиной, а не с последствиями, убивая производителей продуктов питания фиксацией цен, подчеркнул доцент Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС.



При этом, говорит эксперт, «даже если вводить инициативу по поводу НДС (возврата малоимущим), налоговой инспекции придётся провести колоссальную работу для реализации этой инициативы, и они точно не готовы к этому». А сколько будет манипуляций и злоупотреблений? К примеру, продукты питания начнут в магазинах покупать только пенсионеры, так как у них есть скидка, и т. д.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но не все согласны с такой позицией. В условиях текущих реалий можно лишь приветствовать любые целевые субсидии для пенсионеров (в данном случае в виде налогового вычета — меры, ставшей, к слову, популярной в России при поддержке предпринимателей), тем более в форме мгновенного кешбэка, уверен старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Василий Аникин. Однако, оговаривается он, совершенно очевидно, что такая мера является недостаточной, поскольку такой кешбэк предполагается ввести только для продовольственных товаров, в то время как траты на лекарства и ЖКХ составляют значимую долю бюджетов малоимущих семей. Возможно, налоговый кешбэк стоит привязывать и к этим группам благ, резонно замечает Аникин.

Помимо кешбэка, привязанного к НДС, могут быть и другие субсидии, причём как денежные, так и неденежные. В некоторых странах реализованы прямые доплаты к пенсиям как ответ на текущий кризис, но долгосрочная эффективность таких шагов вызывает вопросы. Отделы социального обслуживания, безусловно, будут пользоваться спросом, но их реализация будет сопряжена с куда большими издержками организации, логистики и контроля. Идея с налоговым кешбэком куда проще в реализации. Василий Аникин старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ

Механизм возврата НДС непосредственно покупателю, относящемуся к категории малоимущих, потребует значительных административных издержек как со стороны продавцов, так и со стороны налоговых органов, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. По его суждению, максимальный размер возврата средств не превысит 10%, так как льготный режим более применим в отношении базовых категорий продуктов питания, пользующихся широким спросом у граждан с низкой покупательской способностью.

Адресность такого подхода также вызывает сомнение. Гораздо эффективнее внедрить аналоги талонов на продукты, распространённые в США, или персональную раздачу продуктовых наборов нуждающимся, как это делается в странах ЕС. Такой подход является менее затратным по сравнению с предлагаемыми налоговыми новациями, которые неизбежно будут сопряжены с неоправданной потерей части налоговых доходов бюджета, и более эффективным в части предоставления помощи непосредственно в ней нуждающимся. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

По мнению замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, предложенный возврат НДС — «это ничтожная помощь пенсионерам, так как они покупают крайне мало товаров на свою пенсию и в основном это самые дешёвые товары (хлеб, макароны и др.), входящие в перечень товаров, облагаемых по пониженной ставке НДС».