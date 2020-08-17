Немецкий телеканал раскрыл стратегию США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/1db1723c-e0b0-11ea-b356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

США действуют против «Северного потока — 2» по тем же лекалам, что и в отношении иранской ядерной программы. К такому выводу пришли на немецком телеканале N-TV.

США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном, — указали журналисты.

Весной 2018 года администрация Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись ещё при Бараке Обаме. Когда ЕС отказался последовать их примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физического лица, нарушившего торговые санкции США с Ираном.

При этом в поведении Вашингтона есть и отличия. В случае с «Северным потоком — 2» Белый дом пытается наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле, что означает фактическое вмешательство в энергетический рынок ЕС.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.

Как писал NEWS.ru, попытки Вашингтона остановить строительство газопровода привели к тому, что противники проекта внутри Германии начали пересматривать свои позиции, а «колеблющиеся» — переходить на сторону его защитников. Так, партия власти Христианско-демократический союз (ХДС), члены которой неоднократно негативно высказывались о «Северном потоке — 2», теперь публично смыкает ряды, чтобы дать отпор США.