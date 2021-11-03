Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока — 2»

Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке «Северного потока — 2». По его мнению, это следует сделать из-за проигнорированной Берлином позиции Польши, сообщает Spiegel.

Министерство экономики и энергетики Германии в октябре обнародовало заключение, в котором сертификация оператора «Северного потока — 2» названа не угрожающей безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Spiegel отмечает , что министерство при этом «проигнорировало» позицию польского управления по регулированию энергетики. В Варшаве выражали опасения по поводу того, что «Газпром» якобы может «поставить под угрозу безопасность газоснабжения» отдельных регионов, стран и даже всего ЕС.

Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей, — подчеркнул Мюллер-Креннер.

Он уверен, что «Северный поток — 2» якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и влияет на климат.

Ранее стало известно, что в середине сентября Deutsche Umwelthilfe подала повторный запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние российского газопровода «Северный поток — 2» на окружающую среду с точки зрения экологии. Предыдущее решение ведомства экоактивистов не удовлетворило.