Нефть может подорожать до $50 за баррель в 2020 году

https://static.news.ru/photo/6581a5fe-c694-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Июньские цены на нефть показали рост, однако сырьё дорожало не так быстро, как в мае. Например, смесь эталонной марки Brent в июне прибавила 7,7%, достигнув отметки в $41,51 за баррель, пробив психологические барьеры в $40–41 за «бочку». Энергоноситель WTI «взлетел» на рынках на 11% — до $39,61 за баррель.

После мартовского обвала котировок ОПЕК+ всё-таки договорилась о снижении мировой добычи топлива. Однако главным вопросом остаётся присоединение к соглашению Вашингтона. Без участия в процессе США, ставших в начале 2020-го крупнейшим добытчиком чёрного золота в мире, реализация договора невозможна.

Мировая нефтяная отрасль в конце июня 2020 года сотряслась от громкого заявления одного из основных производителей сланцевой нефти Штатов — компания Chesapeake Energy объявила о банкротстве. Дальнейшая судьба гиганта пока туманна. Скорее всего, контроль над активами перейдёт к кредиторам.

Но уже сейчас понятно, что предприятие не покажет привычных финансовых результатов — впереди затяжной период низкой стоимости нефти. А это негативный сигнал для рынка ценных бумаг и, в конечном счёте, для акций других сланцевых компаний: инвесторы предпочтут вкладывать капитал в более доходные отрасли, пишет в аналитическом материале портал oilcapital.ru.

Ещё одним важным фактором для нефтяной отрасли стала известие о том, что крупные китайские корпорации собираются создать альянс по закупке сырья за рубежом. Речь идёт о China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group.

Учитывая известные обстоятельства, а также политику ОПЕК+, стоимость чёрного золота к концу 2020-го может подняться до $50 за баррель. Однако до подобных показателей ещё далеко, так как пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ещё не закончилась, а отношения между Пекином и Вашингтоном по-прежнему напряжённые, что провоцирует падение нефтяных котировок.

9 марта 2020 года в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ОПЕК прогнозирует, что снижение глобального спроса на нефть в 2020 году ожидается на уровне 8,9 млн баррелей за сутки. Таким образом, организация улучшила прогноз на 100 тысяч баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире, по оценкам экспертов картеля, составит около 90,72 млн баррелей в день, а уверенное восстановление рынка ожидается уже в 2021 году — до 97,72 млн.