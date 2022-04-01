Названы продукты из недружественных стран, без которых РФ может обойтись

Россия в теории может отказаться от второстепенных продовольственных товаров, западных марок автомобилей и предметов роскоши, заявил NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, в первую очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который предложил отказаться от покупки товаров из недружественных стран, обратил внимание на заместительные тенденции.

Есть потребительские товары, от которых можно отказаться, хотя это нехорошо, когда сужается ассортимент товаров. Тем не менее есть достаточное количество второстепенных товаров, в том числе продовольственных, от которых можно отказаться, потому что у нас есть российские аналоги. Надо понимать, что любой отказ от таких товаров открывает нишу, куда может прийти импортозамещение. Стоит ей освободиться при поддержке государства, бизнес получает все слагаемые, чтобы идти в эти сферы, — сказал Беляев.

Если говорить о промышленных товарах, то здесь ситуация сложнее. Беляев полагает, что РФ слишком доверилась глобальным цепочкам, но тогда было тяжело предвидеть, как сложится ситуация в мире.

В промышленной зоне тяжелее переориентироваться на импортозамещение, там производственные циклы и деньги другие. В известной мере от автопрома можно от каких-то моделей отказаться, учитывая, что у нас есть отечественное производство, и надо бросить все силы туда, чтобы довести модели до образцов. Ну и от предметов роскоши, — подчеркнул экономист.

Беляев считает, что сейчас нужно обратить внимание на сферу IT-технологий, так как она является основой для технологической и производственной безопасности страны. Кроме того, стоит постепенно отказываться от внешних поставок и создать собственную элементную базу.

У нас есть основа для этого, но там цикл разработки и подготовки достаточно длительный. Но мы не мыслим сиюминутными категориями. Я думаю, тут надо слова Медведева понимать не так, от чего мы можем сейчас отказаться, опустив шлагбаум и перестав этим пользоваться, а он имел в виду, скорее всего, процесс, где мы должны обратить внимание на заместительные тенденции, — подытожил Беляев.

Ранее Медведев заявил, что Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам в нацвалютах. Он добавил, что российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения потребностей страны, а приоритетом в поставках продовольствия является внутренний рынок. Также Медведев подчеркнул, что РФ откажется от покупки продовольствия у недружественных стран и расширит список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из них.