Названы причины, по которым ЦБ может поднять ключевую ставку Экономист Литвиненко: поднятие ключевой ставки позволит охладить экономику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк может поднять ключевую ставку с 16% до 18%, чтобы охладить экономику, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук Инна Литвиненко. По ее мнению, на эти же цели была направлена и недавняя отмена льготной ипотеки.

Сейчас даже до официального объявления можно заметить, что пять крупнейших банков уже начали менять свои предложения. Они увеличивают процентные ставки по кредитам, предвидя действия ЦБ, — уточнила Литвиненко.

Экономист предположила, что Центробанк будет вести более мягкую кредитно-денежную политику только после того, как уровень инфляции пойдет на спад. Кроме того, рост показателей может происходить для стабилизации курса рубля. Однако повышение ключевой ставки приведет к сокращению доступности кредитов для населения.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее объявила о том, что руководство российского Центробанка может обсудить повышение роста ключевой ставки на заседании, которое пройдет в июле. По ее словам, государственная экономика продемонстрировала отклонение от базового сценария.