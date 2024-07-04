Набиуллина раскрыла дату обсуждения повышения ключевой ставки Набиуллина: повышение ключевой ставки ЦБ рассмотрит на заседании в июле

Российский Центробанк рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, которые приводит ТАСС, экономика страны в значительной степени отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски реализовались.

В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения ставки], — сказала Набиуллина.

В начале июня она заявила, что вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, возросла. По ее словам, в последние месяцы в России остановилось снижение инфляции при высоких темпах экономического роста. Набиуллина подчеркнула, что, согласно наиболее вероятному сценарию, перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.

Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что ключевая ставка может подняться до 17% или 18%, против нынешних 16%. По его словам, аргументы в пользу ее сохранения в июле заметно ослабли. Он уточнил, что при этом доводы о необходимости ее повышения, наоборот, становятся весомее. Заботкин также подтвердил, что ЦБ рассчитывает к середине 2025 года вернуться к целевому показателю инфляции в 4%.