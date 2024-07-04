ЦБ дал неутешительный прогноз по ключевой ставке на июль Центробанк: аргументы для сохранения ключевой ставки в июле заметно ослабли

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Аргументы в пользу сохранения ключевой ставки в июле заметно ослабли, заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в рамках Финансового конгресса. Он уточнил, что при этом доводы о необходимости ее повышения, наоборот, становятся весомее. Замглавы регулятора также добавил, что Совет директоров ЦБ пересмотрит вверх траекторию ключевой ставки, передает ТАСС.

Аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП (денежно-кредитной политики. - NEWS.ru) становятся еще более весомыми, чем они были в июне, а более контактный диапазон решений будет определять набором данных, который мы получим на 26 июля. <…> Аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли, — объяснил Заботкин.

Зампред ЦБ также уточнил, что на следующем заседании совета директоров Центробанка 26 июля обсудят повышение ключевой ставки в России с 16% до 17% или до 18%. Он утверждает, что регулятор ожидает пик годовой инфляции в июле и ее снижение в сентябре. Заботкин также подтвердил, что ЦБ рассчитывает к середине 2025 года вернуться к целевому показателю инфляции в 4%.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 3 июля также заявила, что выросла вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. По ее словам, в последние месяцы в России остановилось снижение инфляции при высоких темпах экономического роста.