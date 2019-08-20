Наибольшие средние цены в России на валидол (10 таблеток по 60 мг) зарегистрированы в населенных пунктах Республики Саха: Зырянке (103,17 руб.), Мирном (54,18 руб.) и Вилюйске (50,2 руб.). С соответствующими данными Росстата за июль 2019 года ознакомился News.ru.

Стоимость валидола за год резко выросла: в июле его можно было купить в среднем за 30,98 рубля, тогда как за аналогичный период прошлого года цена была в два раза ниже (15,53 руб.).

Кроме того, подорожал корвалол (капли 25 мл; с 18,16 руб. до 21,24 руб.). Больше всего он стоит в населённых пунктах Усть-Нера (Республика Саха, 61,08 руб.), Певек (самый северный город России, Чукотский автономный округ, 49,3 руб.) и Зырянка (46,84 руб.).

Стоит отметить города с самыми высокими ценами на такой препарат как валокордин (капли 20 мл), схожего по своему составу с корвалолом. Это Певек (320,78 руб.), пгт. Палана (Камчатский край, 256,45 руб.) и Мирный (242,13 руб.). За год средняя цена на средство увеличилась с 149,67 руб. до 160,56 руб.

Вместе с тем, стоимость применяющегося среди «сердечников» нитроглицерина почти не изменилась: средняя цена 10 таблеток по 0,5 мг составила 13,69 руб., увеличившись на 24 копейки.

Руководитель аналитического отдела ОАО «Синтез» Артур Мирзоян рассказал News.ru, что Зырянка, Мирный и Вилюйск входят в число городов, где на препараты возможна максимальная наценка из-за географического расположения и необходимых расходов на транспортировку.

Он полагает, что подорожание наиболее заметно среди препаратов низкого ценового диапазона.

АГН «Москва»

Вместе с тем, государство ограничивает рост стоимости лекарств, но не лимитирует цены на электроэнергию, водоснабжение и субстанции для производства. Поэтому фармацевтические компании порой вынуждены прекращать выпуск какого-либо дешёвого препарата, производство которого становится убыточным. В результате на рынке остаются более дорогие аналоги, что влечёт повышение средней стоимости лекарства по стране.

По словам Мирзояна, такая тенденция характерна как для валидола, так и для корвалола. Вместе с тем, рост стоимости нитроглицерина ограничивает его присутствие в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые контролирует государство.

По нитроглицерину, возможно, просто его субстанция пока не подорожала. Надо рассматривать каждый препарат в отдельности: где берётся субстанция, какие используются для производства конкуренты. Например, валокордин, корвалол выпускаются в жидкой лекарственной форме. Там пузырьки, которые могли подорожать. Нитроглицерин выпускается в виде драже-таблеток. Там бумажная упаковка, там нет стекла, соответственно, возможно, стекло не участвует в подорожании нитроглицерина. Тут надо смотреть на издержки производства. Артур Мирзоян руководитель аналитического отдела ОАО «Синтез»

Как сообщил в июле замглавы Минпромторга Сергей Цыб, валидол продолжает оставаться в группе лекарств стоимостью до 50 рублей.

Вот валидол остаётся в этой группе до 50 рублей, тем самым обеспечивая доступность препарата для россиян. В коммерческом сегменте очень жёсткая конкуренция по многим препаратам. Вряд ли кто-то будет уж сильно задирать цены, потому что найдется другой производитель, который сделает дешевле и займет это место под солнцем. Сергей Цыб первый заместитель министра промышленности и торговли России

По описанию Росстата, валидол представляет собой препарат с рефлекторным сосудорасширяющим действием, где действующее вещество — раствор ментола.

Ранее ряд СМИ сообщали об опасности применения корвалола.Он содержит вызывающий привыкание и подавляющий дыхательную деятельность барбитурат.

Валидол же, как отмечалось, безвреден. Однако его эффективность можно сравнить с ментоловой конфетой. Опасность валидола в том, что порой он замещает в домашней аптечке нитроглицерин, способный помочь в случае серьёзного приступа. В частности, это актуально для пожилых дачников, к которым из-за больших расстояний и пробок попросту может не успеть прибыть «скорая помощь». Использование валидола в качестве средства первой помощи при приступе ишемической болезни сердца чревато смертью.

По поводу корвалола также стоит отметить, что медики рассказали об опасности содержащихся в его составе компонентов. Через одну-две недели приёма фенобарбитала развивается зависимость, и прежняя доза начинает казаться недостаточной. При этом передозировка вещества крайне опасна: может произойти внезапная остановка дыхания.

Принято считать, что корвалол помогает при лечении сердечных заболеваний, однако на самом деле он угнетает сердечную деятельность, вызывая успокоительный эффект благодаря психотропным компонентам. Как показало проведённое исследование, после приёма препарата имеющим зависимость от корвалола пациентам кажется, что им стало лучше. Однако капли просто снимают так называемую «ломку» из-за нехватки фенобарбитала в организме.