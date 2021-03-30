Названы главные ошибки россиян при продаже недвижимости

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В любых сделках с недвижимостью нельзя ручаться за добрособственость покупателя, однако можно минимизировать риски, связанные с дальнейшим расторжением договора или признанием сделки недействительной, рассказал NEWS.ru гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов.

По словам эксперта, покупатель находится в гораздо более рискованном положении и процедура юридического сопровождения сделки для него куда более энергозатратна, чем для продавца. Самое главное для продавца — получить свои деньги.

Откажитесь от выплаты цены объекта в рассрочку. Все деньги вы должны получить сразу после перехода права собственности на покупателя. Кредитные обязательства самого покупателя при этом вас никак не касаются, — подчеркнул Баранов.

При этом важно увидеть «живые» деньги перед сделкой. Можно воспользоваться банковской ячейкой, где деньги будут храниться до завершения сделки.

Для получения денежных средств вы всего лишь должны предъявить выписку ЕГРН, где значится Ф.И.О. нового собственника (или дополнительные документы по вашей договоренности с покупателем). Всё справедливо. В день Х покупатель становится официально собственником объекта, а вы забираете свои деньги, — пояснил эксперт.

С аккредитивом ситуация схожая: продавец получает подтверждение того, что деньги лежат на счету в замороженном состоянии, и чтобы они разморозились и перешли в его пользование, ему достаточно предъявить банку установленные документы.

Перед сделкой Баранов рекомендует продавцу проверить покупателя на отсутствие у него и его законного супруга (супруги) признаков банкротства (желательно также проверить организации, в которых они занимают руководящие должности). Делается это путём анализа возбужденных исполнительных производств на человека, поиска судебных дел с его участием и, самое главное, поиска возбужденных дел в Арбитражном суде о его банкротстве. Все вышеуказанные данные находятся в открытом доступе.

Сделки, совершенные человеком в предбанкротном состоянии, могут быть признаны в дальнейшем недействительными судом, даже с учётом того, что будущий банкрот не отчуждал имущество, а наоборот, приобретал, — объяснил Баранов.

Кроме того, эксперт советует запастись согласием законного супруга или супруги покупателя на совершение сделки. В этом случае можно избежать нежелательного оспаривания сделки, совершённой без согласия второй половины.