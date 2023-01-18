Названа причина установки официального курса рубля еще к 9 валютам Аналитик Зуборев: ЦБ установил официальный курс рубля еще к 9 валютам для упрощения бюрократии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России установил официальные курсы рубля по отношению к еще девяти валютам с целью упростить бюрократию, так как из-за прекращения доступа к информационным системам Thompson Reuters и Bloomberg расчет стоимость российской национальной валюты усложнился, рассказал РИАМО аналитик Никита Зуборев. Курсы валют от ЦБ используются преимущественно для отчетности и расчета налогов и таможенных пошлин, отметил эксперт. По его словам, никакого политического подтекста в этом нет, ведь курсы многих валют уже присутствовали в статистике регулятора.

В первую очередь официальные курсы валют от Центробанка используются для расчета таможенных пошлин, отчетности и расчета налогов в иностранной валюте. Поэтому добавление новых валют в список ЦБ может говорить о потенциальных планах расширения торговых отношений с этими странами, — считает Зуборев.

Центробанк России 18 января сообщил, что установит официальный курс рубля еще к девяти иностранным валютам: дирхаму ОАЭ, таиландскому бату, вьетнамскому донгу, сербскому динару, новозеландскому доллару, грузинскому лари, индонезийской рупии, египетскому фунту и катарскому риалу.

Центральный банк России с 13 января возобновил покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в пресс-релизе регулятора. Согласно предоставленным сведениям, операции будут проходить в валютной секции МосБиржи в паре юань — рубль. Представители регулятора пояснили, что ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.