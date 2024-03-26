Названа причина резкого роста цен на какао-бобы Экономист Разуваев: цены на какао-бобы выросли из-за роста стоимости доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на какао-бобы с конца 2023 года может объясняться ростом цен за доставку, которая, в свою очередь, может объясняться геополитическими причинами, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев. По его словам, дорожать будут и другие продукты, тем более что регулирования цен в этой области нет.

Сейчас вообще все дорожает. Доставки высокие, да и ликвидности много. Соответственно, логистика стала намного дороже, из-за геополитики. Я думаю, что дорожать будет все. Что — то больше, что — то меньше. Опять-таки, особого регулирования в этих вопросах нет и, наверное, не должно быть, поэтому вряд ли есть какие — то факторы, которые смогут сдерживать [рост цен], — пояснил экономист.

Ранее сообщалось, что цены на какао-бобы на мировых рынках с конца 2023 года увеличились ровно в два раза, достигнув $8,3 тысячи за одну тонну. Уточняется, что в начале февраля 2024 года цена на этот продукт впервые с 1977 года оказалась на отметке в $5 тысяч, а через неделю она уже составила $5,5 тысячи за одну тонну. Одной из главных причин стремительного роста цен на какао-бобы стал их дефицит, который фиксируется на протяжении последних двух лет. Кроме того, на ситуации негативно сказывается неблагоприятная ситуация в Красном море, где хуситы нападают на коммерческие суда. Из-за опасной обстановки поставщики стали выбирать другие пути доставки, которые требуют больших расходов.