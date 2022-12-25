Названа главная цель обвала курса рубля Аналитик Антонов: главная цель обвала курса рубля — сокращение дефицита бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил агентству ПРАЙМ, что главная задача ослабления рубля — сократить бюджетный дефицит. Эксперт добавил, что этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен. Он отметил, что для закрытия дефицита бюджета объемом в два триллиона рублей, курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей.

Сейчас на рубль давят сразу несколько факторов — очередные санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и удешевление нефти на мировом рынке, — сказал Антонов.

Специалист указал на то, что власти еще летом предупреждали, что сильный рубль способствует дефициту бюджета.

Экономист Владимир Григорьев ранее заявил, что ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Эксперт добавил, что до конца года либо после праздников произойдет коррекция курса. Он отметил, что на фоне роста импорта к концу года спрос на валюту также подействовал на курс рубля. По его словам, на инвесторов сильно повлияло решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.