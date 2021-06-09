Назван бизнес, который можно открыть с 50 тысячами рублей

https://static.news.ru/photo/03d59912-d826-11e9-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Суммы в размере 50 тысяч рублей будет достаточно, чтобы начать микробизнес на дому или даже в арендном помещении. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал частный инвестор Фёдор Сидоров.

По словам Сидорова, 50 тысяч рублей будет достаточно , чтобы открыть многие виды микробизнеса — от производства до небольшого магазина.

Однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения — в приобретение товара для последующей продажи, для рекламы и перевозок, — предупредил он.

По мнению эксперта. 50 тысяч рублей точно хватит, чтобы выращивать на участке сельскохозяйственную продукцию и затем продавать её. деньги при этом пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, а также на логистику и транспортные расходы для доставки продукции.

В свою очередь, основатель криптосообщества «Рой-клуб» Владимир Мошкин рассказал, что 50 тысяч рублей — прекрасная стартовая сумма, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах. При этом речь идёт не только о криптовалютах и биткоине, но и различных децентрализованных финансовых инструментах, токенизированных активах.

Ранее сообщалось, что уровень конфликтности бизнес-среды в России в первом квартале текущего года достиг рекордных показателей за всё время наблюдений, с 2017 года. Эксперты связывают это со снятием коронавирусных ограничений и разрешением отложенных споров.