Нарколог рассказал, к чему приведёт экономия на алкоголе

https://static.news.ru/photo/c4328976-9167-11eb-b51a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переход на более дешёвую алкогольную продукцию грозит серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом NEWS.ru рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, в погоне за низкой стоимостью алкогольной продукции, производители бюджетного сегмента жертвуют качеством своих товаров. Употребление подобного рода напитков может привести к необратимым последствиям для организма.

Это равнозначно должно быть, дешёвые сорта алкоголя — они же и менее качественные. Переход на более дешёвые сорта, конечно, грозит ухудшением состояния здоровья. Даже от небольших доз, тем более если попадётся контрафакт, могут быть случаи потери зрения, поражения зрительного нерва, поражения центральной нервной системы, развития алкогольной комы. Алексей Казанцев психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра

Эксперт также отметил, что употребление низкокачественного алкоголя сразу же отразится на похмельном состоянии после попойки — уже не получится отделаться одно лишь головной болью.

Ждёт и более сложный выход из так называемого алкогольного праздника. Более тяжёлый выход с последствиями для сердечно-сосудистой системы, для центральной нервной системы, — рассказал нарколог.

Казанцев также добавил, что в употреблении алкогольных напитков есть и свои плюсы — они являются хорошим коммуникатором. Однако распиваемая продукция при этом должна быть качественной, а самим потребителям необходимо знать меру.

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