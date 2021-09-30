«Нафтогаз Украины» потребовал новых санкций против «Северного потока — 2»

Компания «Нафтогаз Украины» ожидает санкций против оператора «Северного потока — 2» после приостановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины. Эти действия следует расценивать как очевидное использование газа в качестве оружия против Украины и Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Юрий Витренко.

Глава «Нафтогаза» заявил , что отсутствие действенных санкций позволило «Газпрому» продолжать использование газа как оружие против Украины и других стран в обход европейских правил. Он добавил, что Украина обеспечивала надежный транзит газа в Венгрию на протяжении десятилетий и всегда соблюдала европейские правила транспортировки газа, тогда как венгерская сторона так и не обеспечила гарантированные грузоперевозки газа из Венгрии на Украину.

Мы публично и не публично предупреждали наших партнёров в Германии и США, что так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает специально. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа в качестве оружия, — написал Витренко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при подписании договора между Будапештом и «Газпромом» на поставки газа мнение Киева не принималось во внимание. По словам политика, несмотря на уважение Украины, народ Венгрии не может учитывать её интересы, когда страна нуждается в газе.