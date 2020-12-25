Набиуллина: стоимость оливье в 2020 году выросла на 6,8%

https://static.news.ru/photo/e957d0b8-469d-11eb-98f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в беседе с Сергеем Шнуровым рассказала, что в 2020 году стоимость ингредиентов для 2 кг салата оливье по советскому рецепту выросла на 6,8%.

В новогоднем эфире телеканала RTVI председатель ЦБ вместе со Шнуровым приготовила салат оливье по классическому советскому рецепту. В ходе программы, которая будет опубликована на сайте RTVI 28 декабря, они также обсудили экономические итоги уходящего года.

Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%, — сообщила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что цены на ингредиенты для салата росли неоднородно. Так, «достаточно значимо» увеличилась стоимость картофеля, морковь подорожала более чем на 20%. По её словам, в 2020 году рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, по итогам текущего года не превысит 4,9%. С начала 2020 года по 21 декабря она составила 4,8%.

В беседе со Шнуровым Набиуллина уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Согласно ей, для примерно 2 кг салата необходимо 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 граммов лука.

Кроме того, она призналась своему собеседнику, что оливье — это её любимое новогоднее блюдо. Также, ей нравится селёдка под шубой, однако, по её словам, этот салат не всегда получается у неё хорошо, передаёт ТАСС.

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