Набиуллина согласна с мнением Силуанова о неизменности бюджетного правила

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала мнение министра финансов Антона Силуанова о неизменности бюджетного правила, которое, считает она, доказало свою эффективность.
По её словам, никакие принципиальные изменения или отмены конструкции бюджетного правила не обсуждаются.
И механизм накопления, и расходования средств из ФНБ в зависимости от цены на нефть, и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня — это всё доказало свою пользу и ценность, — подчеркнула она во время онлайн-конференции.
Набиуллина отметила, что в этом случае полностью согласна с Силуановым.
Как писал NEWS.ru, ранее глава ЦБ заявила, что профицит ликвидности в России за последнее время почти не менялся. По её словам, ситуация с валютной и рублёвой ликвидностью оценивается как стабильная.
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