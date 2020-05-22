Набиуллина согласна с мнением Силуанова о неизменности бюджетного правила

https://static.news.ru/photo/7b93824c-9c1c-11ea-9f09-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала мнение министра финансов Антона Силуанова о неизменности бюджетного правила, которое, считает она, доказало свою эффективность.

По её словам, никакие принципиальные изменения или отмены конструкции бюджетного правила не обсуждаются.

И механизм накопления, и расходования средств из ФНБ в зависимости от цены на нефть, и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня — это всё доказало свою пользу и ценность, — подчеркнула она во время онлайн-конференции.

Набиуллина отметила, что в этом случае полностью согласна с Силуановым.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ЦБ заявила, что профицит ликвидности в России за последнее время почти не менялся. По её словам, ситуация с валютной и рублёвой ликвидностью оценивается как стабильная.