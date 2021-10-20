Мягкий локдаун: как Россия переживёт «ковидные выходные»

В России ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Для некоторых регионов длинные выходные растянутся на две недели. Власти обещают малому и среднему бизнесу помочь пережить новый локдаун, однако поддержку получат далеко не все. Кому придётся заплатить за неработающих сотрудников и какой объём средств потеряет экономика России? Эксперты ответили на эти и другие вопросы NEWS.ru.

Работать или не работать

Решение об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в России было принято на экстренном совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в среду, 20 октября.

Ранее с таким предложением выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Инициативу поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. В регионах, где с эпидемиологической ситуацией совсем плохо, нерабочие дни могут ввести на неделю раньше — с 23 октября. Это, в частности, Курская, Оренбургская, Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области, а также республики Северная Осетия и Мордовия, Татарстан и Коми.

Момент для очередных «ковидных выходных» выбран не случайно. Согласно официальной статистике, суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии (1015 человек), а число заразившихся приблизилось к 34 тысячам.

В Трудовом кодексе (ТК) до сих пор нет понятия нерабочих дней, хотя с ними россияне уже сталкивались. Первый раз — в марте 2020 года. Тогда Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими, затем он продлил этот срок до 30 апреля, а потом — до 11 мая.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Такие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, за которые положена двойная оплата. Сотрудники заработают за эти дни столько же, сколько бы получили, если бы работали в соответствующий период согласно своему графику. По крайней мере соответствующие рекомендации содержатся в прошлых разъяснениях Минтруда.

Иными словами, все, кто должен или может работать, трудятся как обычно, в том числе на «удалёнке», с одинарной оплатой. Всем остальным, кого придётся освободить от работы, работодатель должен сохранить заработную плату. Но если возможностей для удалённой работы нет или сам работник против, у него есть право отказаться, ведь официально это нерабочие дни. Если не выйти на работу в этот период, увольнение за прогул не грозит. Но это в теории.

pixabay.com

Если кто-то в нерабочие дни будет в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается. То есть те россияне, которые уже написали заявление на первую неделю ноября, явно окажутся в проигрыше. Единственный выход — согласовать перенос отпуска с работодателем.

За чей счёт каникулы

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган обращает внимание, что речь идёт о полном локдауне, а не просто о QR-ограничениях.

То есть история будет такой же, как и прошлой весной — экономика фактически полностью остановится на одну-две недели, если вдруг локдаун ещё не продлят. И это окажется действительно сильным ударом по ней, — пояснил эксперт NEWS.ru.

По словам Когана, посчитать ущерб очень просто: при ВВП около 100 трлн рублей из него просто «выпадают» одна-две недели, а значит речь идёт о потерях в 2-4 трлн рублей. Весь этот урон придётся на бизнес, примерно половина — на фонд заработной платы, который, как представляется, в большинстве случаев на прежнем уровне сохранён не будет, считает экономист.

Как будут дальше выживать люди после выпавших двухнедельных доходов — очень большой вопрос, особенно учитывая рост потребительской инфляции за текущий год чуть ли не на 20% и отсутствие не то чтобы соответствующего, но даже номинального роста реальных доходов, — рассуждает Коган.

На этом фоне вполне здраво выглядит предложение уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о компенсации издержек бизнесу из бюджета, особенно с учётом профицита. Но рассчитывать предпринимателям стоит больше на себя, чем на государство, считает Коган. В итоге новый локдаун, скорее всего, пройдёт за счёт бизнеса, а точнее — за счёт населения, резюмирует эксперт.

По оценкам доцента экономического факультета РУДН Ивана Смаржевского, исходить надо из того что в месяце 22 рабочих дня.

Всего потери бизнеса (зарплаты вместе с прибылью) без учёта 30,2% отчислений из фонда заработной платы, достигают, по грубым подсчетам, 5-5,2 триллиона рублей, — заявил эксперт NEWS.ru.

По мнению члена «Партии Роста», главы муниципального округа Тверской в Москве Якова Якубовича, одна лишняя нерабочая неделя будет стоить экономике годового бюджета на нацпроекты.

Рабочих дней, как известно, в году 250. Одна лишняя нерабочая неделя — минус пять рабочих дней. Это минус 2% ВВП. Это больше 2 триллионов рублей. То есть одна нерабочая неделя стоит стране реализации всех нацпроектов за год, — подсчитал он.

По мнению Якубовича, властям следовало бы предложить в рекомендательной форме предприятиям либо организовать бизнес процессы с соблюдением санитарных мер, либо сохранить некий минимальный гарантированный доход для работников, который был бы компенсирован. Однако в России привыкли действовать линейно, а потому часто топорно, так что малым и средним предприятиям следует надеяться только разве что на чудо, продолжает он. В подобной среде ведение предпринимательской деятельности превращается в бесконечный риск, сетует Якубович.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому и как будут помогать

Сейчас, как минимум, нужно компенсировать предприятиям расходы на оплату труда и аренду на период вынужденного простоя, заявил NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников. В качестве других мер поддержки эксперт называет кредиты с льготной (дотируемой государством) процентной ставкой, а также налоговые льготы.

Власти решили ограничится двумя мерами. Их уже озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, компании получат выплаты в объёме одного МРОТ на занятого, что в итоге охватит 2 млн человек. Это, как считает он, покроет «половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях». Получателями грантов станут предприятия, функционирующие в области спорта, гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений.

Вторая мера — дешёвые кредиты со ставкой в 3%, причём первые полгода компании не будут платить по кредиту. «Объём кредитов — один МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев», уточнил Белоусов. Таким образом, небольшая компания (до 200 сотрудников) может рассчитывать на сумму до 40 млн рублей. Ключевое условие для получения льготного кредита — сохранение численности работников, не менее 90%.

Впрочем, как замечают экономисты, пока нет понимания, каким предприятиям точно будет открыт доступ к деньгам и какими будут критерии отбора. Скорее всего, предложенные меры поддержки коснутся далеко не всех.