МосБиржа назвала дату начала торгов акциями Apple

https://static.news.ru/photo/10187f48-e0bb-11ea-a349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская Биржа с 7 сентября начнёт торги акциями американской компании Apple. Об этом сообщили в самой организации.

Определить: 07 сентября 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг: <...> Обыкновенные акции <...> Apple Inc., — цитирует сообщение RNS.

30 июля Московская Биржа объявила о начале с 24 августа торгов акциями иностранных эмитентов. Торги акциями иностранных эмитентов и расчёты по ним будут осуществляться в российских рублях.

Как писал NEWS.ru, экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Кроме того, по его словам, растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологичные компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале. Экономист добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.