Мишустин рассказал о новом способе помочь малоимущим

https://static.news.ru/photo/2fccb132-e68e-11ea-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги по социальному контракту малоимущие могут теперь потратить на текущие нужды. Это покупка школьной формы, одежды и обуви детям, на жизненно необходимые вещи.

О новых мерах поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказал премьер Михаил Мишустин.

Мы также упростили правила трудоустройства для граждан. Теперь они могут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку, — цитирует главу кабмина Пятый канал.

Мишустин также сообщил об утверждении концепции регулирования искусственного интеллекта до 2024 года. По его словам, в документе оговаривается, что все разработки должны быть абсолютно безопасны для человека и внедряться ради его блага.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замглавы комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев одобрил инициативу Минтруда об увеличении размера пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет из малоимущих семей. Он отметил, что поддержка государства необходима всем многодетным семьям.