Мишустин пообещал упростить процедуры согласования при строительстве

https://static.news.ru/photo/470ce72a-de8e-11ea-b249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер Михаил Мишустин пообещал внести ряд изменений в законодательство для упрощения некоторых процедур согласования при строительстве. Речь идёт о сокращении сроков генпланов муниципальных образований, где организованы территории опережающего строительства.

Об этом Мишустина попросил один из участников встречи премьера с представителями общественности в Камчатском крае. Изменения помогли бы развитию инвестпроектов на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС. Мишустин добавил, что всегда поддерживал и поддерживает оптимизацию процессов согласования.

В частности, уже принят ряд изменений для сокращения процедур, связанных с подготовкой земли и подготовкой строительства, позволяющие сократить время строительства на год. Темой территорий опережающего развития займётся вице-премьер Марат Хуснуллин, пообещал глава правительства.

Речь идёт примерно о десятке законов, которые будут поправляться с точки ускорения процессов строительства, процессов изъятий и прочее от особо охраняемых территорий до изменения видов разрешённого строительства земель.

В ответ на это глава Минвостока Александр Козлов отметил, что некоторые сроки по части процедур уже сокращены, например, в части общественных слушаний по изменениям градостроительных планов. И поэтому нет необходимости принимать решения по процедурам в рамках регулирования ТОР. Козлов готов в ближайшие дни «лично отработать эту историю».

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что строительство новой краевой больницы на Камчатке возьмут на особый контроль. По его словам, из-за безалаберности отдельных подрядчиков медучреждение, проектирование которого обсуждалось ещё в 2011 году, до сих пор не построено.