Мишустин поставит на контроль стройку краевой больницы на Камчатке

https://static.news.ru/photo/6427ff16-ddc6-11ea-b817-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что строительство новой краевой больницы на Камчатке возьмут на особый контроль. По его словам, из-за безалаберности отдельных подрядчиков медучреждение, проектирование которого обсуждалось ещё в 2011 году, до сих пор не построено.

Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер 14 августа побывал в действующей краевой больнице, где пообщался с коллективом. Он пообещал, что вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и Минстроем поставит строительство новой больницы на контроль. Его предварительная стоимость составляет около 13,9 млрд рублей. Разбираться со сметой глава правительства поручил Минфину и Минздраву.

Больнице — быть, мы с губернатором должны это обещание дать. По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить, смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета, — подчеркнул Мишустин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин проводил осмотр чукотской окружной больницы. Премьер-министр и глава Минздрава Михаил Мурашко попытались зайти в кабинет МРТ, за ними следовала съёмочная группа. Однако сотрудницы учреждения заявили, что с аппаратурой заходить нельзя. Министры сразу вышли из помещения.