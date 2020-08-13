Мишустина не пустили в кабинет МРТ во время осмотра чукотской больницы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председатель правительства Михаил Мишустин проводил осмотр чукотской окружной больницы. Политика и людей, которые его сопровождали, не пустили в кабинет МРТ.

Премьер-министр и глава Минздрава Михаил Мурашко попытались зайти в кабинет, за ними следовала съёмочная группа. Однако сотрудницы учреждения заявили, что с аппаратурой заходить нельзя, сообщил кремлёвский пул РИА Новости в Twitter.

Министры сразу вышли из помещения.

Вот — профессионала сразу видно, — сказал Мишустин, выйдя из помещения.

Мишустин находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку, которая продлится с 13 по 18 августа. Помимо Чукотки, он посетит Камчатский край, Амурскую и Магаданскую области. У премьера запланированы совещания, встречи с руководителями регионов и общественностью.

Как писал NEWS.ru, ранее в ходе посещения больницы Мишустин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру финансов Антону Силуанову проверить зрение.