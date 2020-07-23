Мишустин: несмотря на пандемию, экономика РФ сохраняет стабильность

Российская экономика, несмотря на пандемию коронавируса, сохраняет стабильность. Средств для реализации национальных целей развития достаточно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства отметил, что эпидемия замедлила темп экономического роста, снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла урон большому количеству людей, компаний и организаций.
Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин заявил, что лучше создавать условия для отдыха россиян в своей стране, чем искусственно закрывать границы. Для этого, считает он, необходимы инвестиции в туристическую инфраструктуру.
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