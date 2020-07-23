Мишустин: несмотря на пандемию, экономика РФ сохраняет стабильность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России рынок видеопиратства в 2019 году просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году. Как отмечают в компании Group-IB, это связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO.

Однако в настоящее время рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны, в число которых входят Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha. Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и...