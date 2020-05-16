Минтранс разработает специальные меры поддержи «Аэроэкспресса»

https://static.news.ru/photo/039ceac4-975a-11ea-8dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэроэкспресс» столкнулась с резким сокращением пассажиропотока из-за коронавируса. Минтранс разрабатывает меры государственной поддержки этой компании. Об этом заявил глава министерства Евгений Дитрих во время визита на Белорусский вокзал в Москве.

Мы и в процессе подготовки к совещанию, которое проводил президент [РФ Владимир Путин] 7 мая, обсуждали специальные меры поддержки по «Аэроэкспрессу». Я очень надеюсь, что мы всё это упакуем, доделаем и сможем помочь, — рассказал Дитрих.

По его словам, «Аэроэкспресс» должен получить поддержку на выплату заработной платы сотрудникам и по льготному кредитованию, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Минтранс выделит на поддержку аэропортов более 10 млрд рублей. Евгений Дитрих заявил на совещании у Владимира Путина 7 мая, что авиакомпаниям и аэропортам может потребоваться ещё 30 млрд рублей, но министерство вернётся к этому вопросу после рассмотрения динамики работы в мае и июне.