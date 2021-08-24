Минстрой обнародовал планы по вводу жилья до 2030 года

Минстрой переработал госпрограмму «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём», включив в неё большую часть задач, предусмотренных нацпроектами. Среди таких планов — ликвидация очереди льготников на получение жилья к 2030 году, ежегодное строительство до 5 млн кв. м арендного жилья и обеление этого сектора, а также увеличение объёмов индивидуального жилищного строительства в полтора раза. Об этом пишет «Коммерсант».

Обновлённая госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильём», рассчитанная до 2030 года, предусматривает наращивание ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей, включая льготников. Между тем сейчас обеспеченность россиян жильём составляет 35 кв. м на человека, что ниже, чем в странах Восточной Европы. К началу 2021 года на учёте состояли 854,3 тысячи семей, в том числе 31,5 тысячи семей с инвалидами или детьми-инвалидами. Обеспечить их жильём удастся уже к 2025 году, а полностью ликвидировать очередь льготников планируется к 2030 году, потратив на это полтора триллиона рублей. Для этого планируется расширять предоставление жилья в долгосрочную аренду и выдачу сертификатов на получение социального наёмного жилья.

Развивать арендные отношения планируется и в целом: сейчас жильё арендуют около 5,7 млн семей, или 10% домохозяйств, и большая часть таких договоров находится в теневом секторе. Изменить ситуацию планируется за счёт предоставления налоговых вычетов на сумму арендных платежей, снижения госпошлин за регистрацию договоров и применения цифровых инструментов для повышения прозрачности рынка. Также планируется обеспечить ежегодный ввод до 5 млн кв. м арендного жилья.

Частью госпрограммы стали и планы по индивидуальному жилищному строительству: к 2030 году объёмы его ввода планируется нарастить до 50 млн кв. м в год против нынешних 30–36 млн кв. м. Для этого предлагается упростить процедуру предоставления земли на льготных условиях, запустить массовое строительство частных домов застройщиками и обеспечить условия для ипотечного кредитования таких строек. Выдачу самих ипотечных кредитов планируется увеличить минимум до 2,3 трлн рублей ежегодно, обеспечив строительство 35–45 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что частные квартиры, сдаваемые в аренду, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. Их будут регистрировать на разрабатывающейся сейчас информационной платформе учёта договоров найма, которая будет насыщена удобными сервисами и будет способствовать формированию цивилизованного рынка арендного жилья. По оценке Минстроя, сейчас в стране сдаётся 5,2 млн квартир, после легализации рынка бюджет сможет собирать 200 млрд рублей налогов ежегодно.