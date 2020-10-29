Минпромторг РФ ждёт роста продаж и производства автомобилей

https://static.news.ru/photo/85f41e38-1a0a-11eb-a149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В октябре ожидается рост продаж и производства новых автомобилей в России. Об этом заявил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак.

Благодаря реализуемым мерам автопрома в настоящее время предприятия отрасли наращивают объемы производства, — цитирует его ТАСС.

По словам Пака, в сентябре рынок демонстрировал уверенный рост на 3,4%. Производство выросло на 5,5%. Он добавил, что в октябре эти показатели тоже прибавят несколько процентов.

Как писал NEWS.ru, Минпромторг РФ планирует обновить перечень легковых машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь, в срок до 1 марта 2021 года.

По существующим законам владельцы авто по цене от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока машине не исполнится три года. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей и «возрастом» до 10 лет — в тройном