https://static.news.ru/photo/48270e6c-689e-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ в прошлом году приобрело на внутреннем рынке иностранной валюты на 2,977 трлн рублей в рамках бюджетного правила.

Покупки осуществлялись с января 2019 года на средства федерального бюджета от дополнительных нефтегазовых доходов. Так, было закуплено $20706,4 млн, €18 473,6 млн и 3 604,6 млн фунтов стерлингов, сообщается в проекте доклада Федерального казначейства РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Андрей Белоусов подготовят доклад о развитии экономики страны на фоне пандемии коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение чиновникам дал глава кабмина Михаил Мишустин.