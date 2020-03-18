Министерство финансов РФ в прошлом году приобрело на внутреннем рынке иностранной валюты на 2,977 трлн рублей в рамках бюджетного правила.
Покупки осуществлялись с января 2019 года на средства федерального бюджета от дополнительных нефтегазовых доходов. Так, было закуплено $20706,4 млн, €18 473,6 млн и 3 604,6 млн фунтов стерлингов,
Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Андрей Белоусов подготовят доклад о развитии экономики страны на фоне пандемии коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение чиновникам дал глава кабмина Михаил Мишустин.
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