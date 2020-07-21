Минфин может отказаться от индексации зарплат чиновников

https://static.news.ru/photo/5933346c-cb2a-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов в 2021 году может отказаться от индексации зарплат государственных служащих, говорится в методике расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года.

В документе не говорится, сколько денег получится сэкономить из-за пропуска индексации окладов чиновников, сообщает РБК.

Отказ в 2021 году от индексации оплаты труда (за исключением денежного довольствия военнослужащих) и оптимизация графика проведения реформы денежного содержания федеральных государственных служащих в 2021 и 2022 годах, — говорится в документе.

В 2018 году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти, по данным Росстата, составляла 126,6 тысячи рублей. Больше всех получали сотрудники аппарата правительства (240,4 тысячи рублей).

Кроме того, Минфин рассчитывает сэкономить 150 миллиардов рублей за счёт отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами регионов KPI (включает в себя 15 критериев, среди которых уровень доверия к власти, доступность жилья, уровень бедности и естественный прирост населения).

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.