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Министерство экономического развития внесло в правительство проект соглашения с Евросоюзом о механизме разрешения споров на основе апелляционного механизма ВТО.

Мы проработали вопрос и внесли в правительство. Ждём решения, — цитирует ТАСС замглавы Минэкономразвития Тимура Максимова.

Он уточнил, что Евросоюз уже создал с некоторыми странами временные апелляционные механизмы для урегулирования торговых споров, так как в декабре работа апелляционного органа ВТО была заморожена из-за США.

Как писал NEWS.ru, страны Европейского союза могут потерять порядка $11 миллиардов из-за заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Эксперты считают, что сделка сильно коснётся Германии, особенно в сфере самолётов и автомобилей. Первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.