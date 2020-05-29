Минэкономразвития РФ сообщило о падении ВВП РФ в апреле на 12%

https://static.news.ru/photo/35fc79a6-a148-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Министерство экономического развития РФ сообщило о резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.

В ведомстве отметили, что падение связано с введение режима карантина в России с 30 марта 2020 года, ограничением работы предприятий культуры, спорта, досуга и бытовых услуг, а также потерей сотрудничества с торговыми партнёрами, сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что самое наибольшее падение наблюдается в сферах, связанных с потребительским спросом.

Минэкономразвития прогнозирует падение не менее 9,5% во втором квартале 2020 года. Центробанк считает, что падение ВВП РФ будет чуть ниже — на уровне 8%.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитическое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в этом году. Аналитики считают, что российская экономика снизится на 5% вместо 3,3%.