Михаил Хазин назвал вынужденным сокращение добычи нефти в США

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Соединённые Штаты Америки могут присоединиться к сделке ОПЕК+. Объективных препятствий для этого нет, считает российский экономист Михаил Хазин. По его словам, глава США — Дональд Трамп — пока не может официально заявить об этом из-за опасения проиграть предвыборную гонку.

Эксперт добавил, что Белый дом вынужден сокращать добычу нефти на фоне обвала рынка. Сланцевая отрасль уже начала «сыпаться». Процесс может занять два-три месяца, пишет SM-News.

Поскольку в сланцевой нефти очень быстро истощаются скважины и бурить нужно заново, то там падение будет очень сильное. Отсюда и логика Трампа, — считает Хазин.

Руководители Организации стран — экспортёров встретятся 9 апреля 2020 года с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.

Саудовская Аравия считает , что Россия может пойти на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общего объёма извлекаемого чёрного золота в РФ, рассказал представитель ОПЕК.

Москва была вынуждена пойти на компромисс с саудитами ради стабилизации цен на углеводороды. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, российские власти поняли бесперспективность ценовых войн и опасные последствия для РФ.