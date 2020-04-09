Михаил Хазин назвал вынужденным сокращение добычи нефти в США

Соединённые Штаты Америки могут присоединиться к сделке ОПЕК+. Объективных препятствий для этого нет, считает российский экономист Михаил Хазин. По его словам, глава США — Дональд Трамп — пока не может официально заявить об этом из-за опасения проиграть предвыборную гонку.
Эксперт добавил, что Белый дом вынужден сокращать добычу нефти на фоне обвала рынка. Сланцевая отрасль уже начала «сыпаться». Процесс может занять два-три месяца,
Поскольку в сланцевой нефти очень быстро истощаются скважины и бурить нужно заново, то там падение будет очень сильное. Отсюда и логика Трампа, — считает Хазин.
Руководители Организации стран — экспортёров встретятся 9 апреля 2020 года с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.
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