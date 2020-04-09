Саудиты хотят от РФ сокращения добычи нефти больше чем на 1,6 млн баррелей

Саудовская Аравия считает, что Россия может пойти на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общего объёма извлекаемого чёрного золота в РФ, рассказал представитель ОПЕК.
Руководители Организации стран — экспортёров встретятся 9 апреля 2020 года с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен,
Как писал NEWS.ru, мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Обвал оказался вторым в истории после событий 1991-го, вызванных американской военной операцией в Персидском заливе. Поводом для падения цен весной 2020 года стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.
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