Экономист объяснил, почему РФ пошла на уступки саудитам по вопросу нефти

Россия была вынуждена пойти на компромисс с саудитами ради стабилизации цен на углеводороды. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, российские власти поняли бесперспективность ценовых войн и опасные последствия для РФ
В результате после потерь всё равно выходим на необходимость консенсуса, и он достигается с помощью того, что страны идут на уступки друг другу, чтобы сойтись в определённой точке, — объяснил он в интервью URA.RU.
По мнению экономиста, российская сторона вовремя поняла, что получает от конфликта только минусы. Отрицательный опыт позволил Москве принять «взвешенное, рациональное» решение. Беляев добавил, что цена нефти, которая в перспективе устроила бы Россию, составляет $40–50 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее Минэнерго России объявило о готовности сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, если страны — члены ОПЕК+ будут согласны со снижением доли добываемых углеводородов.
Руководители Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) встретятся 9 апреля с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.