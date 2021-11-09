Meta запретит таргетировать рекламу, связанную с «деликатными» темами

Компания Meta, владеющая социальной сетью Facebook, заявила. что уберёт возможность таргетировать рекламу, связанную с так называемыми «деликатными» темами: расовой и этнической принадлежностью, политическими взглядами, религией, здоровьем и сексуальной ориентацией.

С 19 января 2022 года мы уберём опцию детального таргетинга, связанного с темами, которые могут показаться людям деликатными, — говорится в сообщении компании.

Детальный таргетинг представляет собой механизм, позволяющий точно обозначить группу людей, для которых предназначен показ конкретной рекламы. Так, на сайте компании указано, что для этого можно указать демографические данные, интересы и особенности целевой аудитории. В качестве примеров указываются такие понятия, как «химиотерапия», «однополые браки», «католическая церковь», «политические фигуры» и так далее.

В Meta заявляют, что в будущем пользователь получит больше возможностей по выбору рекламы.

В начале следующего года мы предоставим больше контроля за содержанием рекламы, в том числе по темам азартных игр и снижения веса, — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram готовится ввести платную подписку на некоторые функции. Предполагается, что подписавшиеся пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту.