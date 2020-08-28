МЭР РФ представит обновлённый прогноз социально-экономического развития

https://static.news.ru/photo/3adfcb80-e93c-11ea-885a-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Минэкономразвития России/facebook.com

Министерство экономического развития России обнародует скорректированный прогноз социально-экономического развития на 2020–2022 годы во время заседания правительственной бюджетной комиссии. Мероприятие запланировано на начало сентября 2020 года, рассказал руководитель ведомства Максим Решетников.

У нас запланировано заседание правительственной бюджетной комиссии — оно пройдёт через неделю, если память мне не изменяет. Там будет представлен обновлённый прогноз, — цитирует чиновника ТАСС.

По мнению чиновника, оценка ситуации в экономике РФ сейчас существенно лучше той, что Минэкономразвития сделало два месяца назад. Министр также считает, что в финансовой сфере страны началась стадия восстановления. По нынешнему прогнозу МЭР ВВП РФ должен снизиться в 2020 году на 4,8%, но до этого министр уже говорил, что в августе макроэкономический прогноз будет уточнён. По предварительной оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,6%.

Президент Владимир Путин в четверг также отметил, что пик проблем в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, пройден, а также выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии. Как отметил президент, уровень инфляции в РФ составит в 2020 году около 3,4–3,41%, а «макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут».

Ранее NEWS.ru сообщал, что механизм демпфера был выгоден нефтяникам в 2019 году. Благодаря этому отрасль получила около 300 млрд рублей из бюджета. Но в 2020-м по этой же схеме демпфер стал отрицательным, и теперь российская компания «Роснефть» старается избежать убытков.