СМИ узнали о попытке «Роснефти» поменять схему сдерживания цен на бензин

https://static.news.ru/photo/8b99136e-e90b-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Механизм демпфера был выгоден нефтяникам в 2019 году. Благодаря этому отрасль получила около 300 млрд рублей из бюджета. Но в 2020-м по этой же схеме демпфер стал отрицательным, и теперь российская компания «Роснефть» старается избежать убытков.

Сырьевой гигант, по данным издания «Коммерсант», добивается от кабмина РФ изменения механизма демпфера, помогающего сгладить колебание стоимости нефтепродуктов на внутренних рынках. С соответствующей просьбой организация обратилась к правительству страны.

По информации «Коммерсанта», во-первых, «Роснефть» предложила отказаться от применения условных внутренних цен, устанавливаемых на длительное время, и начать использовать биржевые котировки. Во-вторых — дополнить механизм демпфера. Сейчас его обнуляют, если реальные оптовые цены на бензин более чем на 10% превысят условные.

Это вынуждает нефтяников сдерживать оптовые показатели. Кроме того, «Роснефть» предложила обнулять демпфер, и если реальная внутренняя стоимость на 10% ниже условной. Это позволило бы предприятиям отрасли не перечислять средства в бюджет при низких ценах на нефть, как было минувшей весной.

Минфин счёл предложенные «Роснефтью» идеи неприемлемыми, так как из-за этого снизятся доходы бюджета. Источники «Коммерсанта» среди других участников рынка согласились, что демпфер «устарел» и необходимо «ориентироваться на нынешние макроэкономические показатели».

В 2019-м, при высоких ценах на углеводороды, власти выплатили нефтяникам 282 млрд рублей плюс ещё 23 млрд рублей в январе — феврале 2020-го. В марте 2020-го, после начала кризиса в отрасли, уже сырьевые предприятия перечислили в бюджет 10,5 млрд руб. Всего за первые шесть месяцев 2020-го нефтяники пополнили казну на 236 млрд рублей.

Накануне горно-обогатительная компания «Мечел», принадлежащая российскому миллиардеру Игорю Зюзину, взяла льготный кредит на 5 млрд рублей. Компания воспользовалась господдержкой на фоне падения цен на уголь и высокого долга перед банками. «Мечел» стала первой компанией в своей отрасли, которая воспользовалась таким кредитом как системообразующее предприятие. О пополнении оборотных средств говорится в отчётности ГМК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе пятничных торгов. Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,02%, достигнув отметки в $45,10 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потеряли 0,07% и составили $43,01 за баррель.